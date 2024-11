2025年消防月曆。(圖 / 劉詠韻翻攝)

台北市消防局今(20)日上午10時,在市政大樓中庭舉辦「守護臺北 安心TAIPEI Together for the Future」防災月曆發表會,特別邀請擔任月曆主角的市府各局處同仁到場,一起為這場活動增添光彩。

消防局指出,今年的防災月曆特別跨界合作,邀請知名插畫家施暖暖、陳于峰(諾米)以及林志恆(鬍子大叔),共同打造了一本充滿愛與守護的「守護臺北 安心TAIPEI Together for the Future」防災月曆。12個月份裡,每月都有一幅充滿故事感的插畫,畫中溫暖描繪了日常生活與市府防災夥伴的相遇。

陳于峰(諾米)柔和且寫實的筆觸,呈現民眾與社區間的守護力量;而林志恆(鬍子大叔)的細膩畫作,則傳達出市民朋友一起災後互助的力量;施暖暖用童趣畫風傳遞防災小知識,讓人會心一笑。三位插畫家用畫筆,將防災這件事變得生動而貼近人心,將防災落實到生活的每一天。

張溫德副市長親自出席發表會,現場提供多樣宣導體驗攤位及舞台表演,讓現場大朋友、小朋友皆樂在其中。(圖 / 劉詠韻翻攝)

活動現場。(圖 / 劉詠韻翻攝)

活動現場。(圖 / 劉詠韻翻攝)

張溫德副市長親自出席發表會,除了感謝市府同仁在防災工作上的投入與奉獻,也與消防局、民政局、工務局、警察局、衛生局、教育局、環保局、社會局、捷運公司月曆主角,及幼兒園小朋友一起同樂,發表會現場提供多樣宣導體驗攤位及舞台表演,讓現場大朋友、小朋友樂在其中。

值得一提的是,這本月曆不只是月曆,更像是一本「安心小指南」,每一頁的防災QRCode,掃描之後,從地震應變、颱風準備到緊急聯絡方式,都實用而簡單易懂。讓市民朋友在欣賞插畫之餘,也能輕鬆記住重要的防災知識。

這份有創意的防災月曆只送不賣,想收藏的民眾請於113年11月20日14時至11月25日17時到消防局FB粉絲專頁(facebook.com/119.Taipei)參加抽獎活動,並完成防災知識大考驗,就有機會獲得月曆1份,數量有限、送完為止,相關訊息可至消防局網站及粉絲專頁掌握活動詳情。另外電子版歡迎至消防局網站(119.gov.taipei)或臺北市防災資訊網(eoc.gov.taipei)下載。