2025年消防月曆。（圖 / 劉詠韻翻攝）

台北市消防局今（20）日上午10時，在市政大樓中庭舉辦「守護臺北 安心TAIPEI Together for the Future」防災月曆發表會，特別邀請擔任月曆主角的市府各局處同仁到場，一起為這場活動增添光彩。

消防局指出，今年的防災月曆特別跨界合作，邀請知名插畫家施暖暖、陳于峰（諾米）以及林志恆（鬍子大叔），共同打造了一本充滿愛與守護的「守護臺北 安心TAIPEI Together for the Future」防災月曆。12個月份裡，每月都有一幅充滿故事感的插畫，畫中溫暖描繪了日常生活與市府防災夥伴的相遇。

陳于峰（諾米）柔和且寫實的筆觸，呈現民眾與社區間的守護力量；而林志恆（鬍子大叔）的細膩畫作，則傳達出市民朋友一起災後互助的力量；施暖暖用童趣畫風傳遞防災小知識，讓人會心一笑。三位插畫家用畫筆，將防災這件事變得生動而貼近人心，將防災落實到生活的每一天。

張溫德副市長親自出席發表會，現場提供多樣宣導體驗攤位及舞台表演，讓現場大朋友、小朋友皆樂在其中。（圖 / 劉詠韻翻攝）

活動現場。（圖 / 劉詠韻翻攝）

活動現場。（圖 / 劉詠韻翻攝）

張溫德副市長親自出席發表會，除了感謝市府同仁在防災工作上的投入與奉獻，也與消防局、民政局、工務局、警察局、衛生局、教育局、環保局、社會局、捷運公司月曆主角，及幼兒園小朋友一起同樂，發表會現場提供多樣宣導體驗攤位及舞台表演，讓現場大朋友、小朋友樂在其中。

值得一提的是，這本月曆不只是月曆，更像是一本「安心小指南」，每一頁的防災QRCode，掃描之後，從地震應變、颱風準備到緊急聯絡方式，都實用而簡單易懂。讓市民朋友在欣賞插畫之餘，也能輕鬆記住重要的防災知識。

這份有創意的防災月曆只送不賣，想收藏的民眾請於113年11月20日14時至11月25日17時到消防局FB粉絲專頁（facebook.com/119.Taipei）參加抽獎活動，並完成防災知識大考驗，就有機會獲得月曆1份，數量有限、送完為止，相關訊息可至消防局網站及粉絲專頁掌握活動詳情。另外電子版歡迎至消防局網站（119.gov.taipei）或臺北市防災資訊網（eoc.gov.taipei）下載。