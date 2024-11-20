台灣投手古林睿煬加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，官方粉絲團20日發布了古林投手及栗山英樹首席棒球總管（CBO）、新庄總教練的最新發言。

古林睿煬：「謝謝火腿隊對我的肯定，讓我能有機會踏上日本職棒的舞台，來到火腿隊也讓我倍感榮幸，因為這裡有很多好手，是我本來就很喜歡的選手，我很期待跟大家交流、吸收新的知識，我也會持續精進自己，期許自己能為球隊做出更多的貢獻。」

栗山英樹首席棒球總管：「本季我從春季開始多次前往台灣去觀察古林投手。與去年相比，他在投手丘上的存在感增加，給人一種快速成長的感覺。他不僅直球很有魅力，變化球的水準也應該會繼續提升，我深信他未來還有很大的成長空間。古林投手的成長肯定得到了許多人的協助，不只是統一7-ELEVEN獅隊總教練林岳平，一定也得到全球團各位工作人員協助。鬥士隊將背負統一7-ELEVEN獅隊所有人的期待，與古林投手一起前進，讓他成為一名能代表NPB的投手。」

新庄剛志總教練：「今年開始注意到睿煬，我一見鍾情！我認為他是一位很棒的投手。雖然他面容和氣，但卻充滿霸氣。到目前為止，他可能是“台灣第一的投手”，但從現在開始，他將成為“世界水準的投手”。我期待他能進入先發輪值，但這也是一場競爭。我希望他不要著急，一點一點地展現自己的優勢，慢慢地確立自己的地位。最後，睿煬奶奶，我們會好好照顧您的孫子的。」