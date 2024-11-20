勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，各界相當關注，勞動部長何佩珊今（20）日上午表示，22日會公布分署長謝宜容的新去處，讓國民黨立委楊瓊瓔質疑是否會造成另一個職場恐慌；稍早何佩珊改口稱謝不會調職了，「我會直接做停職處分」。

楊瓊瓔質詢時表示，上午稱本周五將公布謝宜容要調去的新單位，但她質疑此舉是否會造成另一個單位恐慌，部長是否有先想好配套措施，該如何預防、安撫及心理諮商，避免製造另一個恐慌的職場。

對於提問，何佩珊先指出委員會有做出建議的處份方式，她會馬上進行處理，但因楊瓊瓔持續追問，何最後直接說「我會對她做出停職處分」，並說會在最快時間內處理完畢，預計會比原訂的周五還要早有結果，楊確認後則提醒「但還是要把案件理清楚、還原真相，不希望再有這種憾事發生」。

民進黨立委伍麗華質詢時也追問，何佩珊對此案的態度到底如何，大眾最想知道的是到底要如何懲處；何佩珊則回應，她已決定懲處態度，將針對謝宜容記2大過，予以停職；針對勞動部勞動力發展署長蔡孟良則會記1大過，調離主管職，並將全案移送司法。

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