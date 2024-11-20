美國儘管人口僅佔全球不到5%，卻對全球股市擁有極大影響力。富國銀行分析師指出，標普500指數囊括了全球股市超過50%的市值，凸顯美國市場的強勢地位，主要是美國強勁的消費者需求和適當的政府政策，支撐著其持續的主導地位。隨著全球經濟復甦，富國銀行預計美國將繼續引領成長，建議投資人關注大型美股。

目前國內發行的美股ETF中，成分股橫跨美國大型股，包括：元大標普500(00646)、復華標普500成長(00924)、國泰標普低波高息(00702)，永豐美國500大(00858)。

其中，00646是追蹤標普500指數，成分股涵蓋範圍廣；00924則從標普500 指數中挑選成長性高的成分股，檔數約200多檔，堪稱是標普500指數的精選版；00702則自標普500指數，選取具有高息低波特性的成分股；00858雖追蹤STOXX美國500指數，但與標普500指數類似，都聚焦於美國500大企業。（文章未完…全文見此）

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