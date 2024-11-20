中國國民黨今(20)日召開「罷免增加社會仇恨，罷樑竟有黑道恐嚇番外篇！」記者會，台北市議員柳采葳、桃園市議員凌濤以及國民黨發言人楊智伃等出席，出示在基隆罷免案後黑道恐嚇的影片，並由當事人現身說明，凸顯民進黨「選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道」的現況，要求賴清德總統應該出面管一管，同時呼籲盡速修正《選罷法》，避免浪費社會的資源，並放下社會的仇恨。

記者會公布當事人提供的現場畫面顯示，有黑色小客車與白色小客車駛入停車場，也拍到了疑似刀械的物品被疑似黑道成員拿在手上，當事人發現了情況不太對勁，馬上回到車內，但這兩輛小客車持續在旁邊繞行，兩名客車上成員隨即手持器械下車，並一路潛伏至當事人車輛後方，等待當事人下車。

當事人紀文荃並說明現場情況，他指出，這些日子他對家人所承受的壓力與焦慮感到非常不捨，請問賴清德總統，你允許這樣的事情發生嗎？你允許民進黨政治人物做出這種買兇擄人的事嗎？他說明，當天返回母親住處停車場時，有歹徒一車3人等待他下車時，手持器械駕車擋住停車場出入口，想要將我擄走，當他返回車內後，歹徒下車到他車旁，用盡各種言語想誘騙他下車來實施暴行。歹徒甚至提到綠色的女性政治人物花了20到25萬的價碼要來處理他，那到底是哪位綠色女性政治人物？又或者是誰為了她出頭想要買兇擄人？他更指出，謝國樑罷免案投票前夕，因在臉書上質疑民進黨籍議員後就開始不斷地收到很多恐嚇留言及訊息，原本以為單純是民進黨側翼的政治攻防，卻在10月10日開始有不明人士騷擾他曾經的住處。

當事人的母親更哭訴，以為老百姓選出來的民意代表會保護百姓，但他們有錢有權，「卻花錢找黑道處理我們，我們很害怕」，她看到他們把武器放在水溝，真的很害怕，小朋友每天上學、放學、補習，我們很擔心小朋友的安全，每天都睡不著，晚上都做惡夢。「我們不過是一個小小的老百姓。他們真的太可怕了。」

聽到當事人的控訴，柳采葳表示，民意2個字在賴清德、民進黨眼裡通通都是屁，什麼都不是，對於賴清德來說，根本不在乎民意，民進黨存在的目的就是踐踏民意，非常可悲。民進黨「選不贏就罷免，罷免不成就恐嚇；選不贏找青鳥，罷不成找黑道」，她強調，基隆罷免結果都已經出來，基隆的選擇都已經告訴民進黨，賴清德與民進黨居然還不願意相信，還不願意傾聽民意，這就是民進黨。

「不只是刻意操作罷免，來製造仇恨、製造對立，甚至是希望把社會對立持續延續下去，刻意製造仇恨，製造霸凌的事件」，柳采葳表示，罷免對於民進黨來說，就是政治操作的工具而已；霸凌對民進黨來說，更只是對付政敵的方式。「民進黨打不過你，就直接讓你消失」，民進黨現在就是全台灣的黑道老大，民進黨帶領霸凌，在中央利用他們的權勢，來霸凌、恐嚇全台灣人民。她強調身為在野黨的民代絕對不會放任這樣的事情，一定會勇敢站出來，力挺全台灣遭受情勒、霸凌的台灣人。

凌濤則指出，「保護民意無所畏懼」，綠色的權貴正在集體霸凌善良的台灣人。之前林右昌的愛將海科館館長陳素芬霸凌海科館員工，差點走上絕路；基隆民進黨的民意代表輸不起，竟然在罷免結束後，還唆使黑道要欺負善良的基隆人。此外，在勞動部中，陳菊愛將許銘春前部長眼皮底下，北分署前分署長謝宜容長期霸凌基層公務員，導致81個人降調離職，承受不了的基層公務員被霸凌走上絕路，而輕生而倖存下來的善良市民要發不自殺聲明。

凌濤並指出，立法院內政委員會正審查《選罷法》，民進黨立委就像野人一樣，霸佔主席台，毫不討論內容，難道沒看到罷免對於基隆市民造成多大的撕裂？多大的仇恨？到現在市民還要被黑道恐嚇？呼籲民進黨看看一下基隆市民心聲，盡速修正《選罷法》，避免浪費社會的資源，放下社會的仇恨。他也呼籲賴清德總統還不出面管一管嗎？賴清德總統難道要當立法院繼續亂下去嗎？賴清德總統讓大法官閹割立法院的國會調查權，監察院又不敢查自己人，讓全民現在擔心受怕，沒有任何憑藉的武器，這就是綠色恐怖執政底下的獨裁，他呼籲賴清德總統出面管一管。

楊智伃則表示，相信質疑不同的聲音，或是有不同的意見的表達，或監督執政黨，都是非常天經地義的事情，國民黨也會不斷的拿起麥克風，面對執政黨的壓力、迫害，還是會很勇敢的拿起麥克風，為民意發聲，為民意捍衛公平正義。她也呼籲賴清德總統好好正視台灣人民期待的善良與和諧風氣，不要再讓台灣社會繼續亂下去，製造這些仇恨；並向所有台灣善良民眾表達，國民黨永遠會支持勇敢的你們，只要希望國民黨為你們發聲，我們永遠都會在。