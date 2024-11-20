台中全市柿子栽培面積達3400多公頃，尤其以和平區梨山、摩天嶺為盛產區，為此地方有意推動甜柿專區，10多年來終於有好消息，市府農業局20日指出，農業部已核定通過81筆共208公頃的林班地，未來可望作為甜柿專區，在專區種植農作物的農民，可保障申請農保等權益。

根據農業局統計，台中市甜柿栽培面積達3400公頃，平均年產量5.2萬公噸，主要集中和平、東勢、新社、豐原及石岡等區，尤以和平區摩天嶺、梨山地區甜柿最負盛名，產出的甜柿色澤深紅、果型飽滿，每年10月中旬至12月為盛產期。

台中市甜柿栽培面積達3400公頃，平均年產量5.2萬公噸。（李京昇攝）

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，農業試驗所於1985年從日本引進甜柿試種成功，全台最早從台中市和平區摩天嶺開始種植，常見的品種有「次郎」、「富有」，其甜度、脆度及色澤等品質都相當優異，不輸日本原產地。

也因和平地區有多數農友栽種甜柿，但因不少農友在於林班地上種植果樹，長年來讓農民種得不安心且無保障。市議員吳振嘉說，早期國有林地只能租地造林，但政策每年更動，外縣市還曾發生土地被強制收回，這幾年農民想申請各項補助，也因規定受阻，因此地方長期推動設置甜柿專區。

吳振嘉表示，和平區設置甜柿專區已推動10餘年，立法院副院長江啟臣跟他近年一直關心這項議題，希望中央能解編林地，讓農民能有保障。

市府農業局作物生產科長許哲銘指出，農業部近期已核定通過共有81筆土地、208公頃林班地，可解編轉為宜農牧用地，林業署近期將安排土地丈量、實地會勘，未來甜柿專區的農友，可確保申請農保、天然災害現金救助等權益。

吳振嘉說，農民等了甜柿專區10多年終於有好消息，但當初共申請238筆土地，目前只核准81筆，對地方來說已前進一大步，不過也希望能再擴大未能解編的林班地。

許哲銘表示，林業用地解編牽涉法規甚廣，且需要時間作業，因此推動甜柿專區才會長達10多年，地方意見已有轉達給農業部。