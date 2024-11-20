新北捷運局日前宣布，淡海輕軌將於15日起提升營運時速至60公里，但新北市議員鄭宇恩今（20）日指出，接獲民眾陳情，實際搭乘對於「升速」無感，經詢問新北捷運公司獲得回應為「仍在測試階段」，鄭宇恩認為，捷運公司應明確對外說明，才不會讓民眾有被詐騙的感覺。

鄭宇恩表示，過去淡海輕軌淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）間受限轉轍器形式，限速僅10公里，但捷運局日前宣稱，今年6月已完成軟硬體調整，解除原本的限速，並為安全考量加裝道岔鎖固裝置、於10月下旬完成列車行駛動態測試，15日起營運的行車速度將提升至60公里。

不過卻有實際乘車的民眾表示，輕軌均按原速行駛，與媒體及社群大肆宣傳的感受上差距甚大，甚至有民眾認為遭到詐騙，讓乘客對新北捷的信任大打折扣。經詢問捷運公司，才獲得仍在測試階段，將逐步提速的回應。

此外，捷運公司官方網站表定淡海輕軌營運重疊區（紅樹林站－濱海沙崙站）班距尖峰5至7分鐘一班、離峰10分鐘一班；非重疊區（崁頂站－淡海新市鎮站及淡水漁人碼頭站－台北海洋大學站）班距尖峰6－12分鐘、離峰20分鐘；但民眾實際搭乘卻發現，崁頂站在上午尖峰時間，若錯過7點57分班次，下一班得等21分鐘到8點18分才有車。

鄭宇恩認為，捷運公司對外說明不完整，讓乘客無法掌握實際乘車時間，恐破壞乘客對新北捷的信任。呼籲應該充分對外說明目前仍在測試階段，並說明預計完成測試的時間及時刻表調整的時間，勿造成乘客對新北捷的信任持續崩壞。