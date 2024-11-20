國內腸病毒疫情處於高原期，高市衛生局統計，11月10日至11月16日，高雄就有2334人因腸病毒前往門急診，衛生局表示，以往腸病毒入秋後便會脫離流行期，但今年很反常，目前仍處高原期，提醒家長及教托育人員協助教導學幼童正確洗手，維持良好衛生習慣。

根據衛福部疾管署監測資料顯示，全國今年4月下旬進入腸病毒流行期，腸病毒門急診就診人次持續超過全國流行閾值至今，高雄地區經統計，上周共有2334人因為腸病毒，前往醫院看診治療。

由於腸病毒在家庭及人口密集的場所最容易傳播，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸或至人口密集公共場所，以降低交叉感染的機會。若符合高雄市腸病毒通報及停課標準，各托育機構也應依規定通報及停課，共同確保學幼童健康。

針對5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、嘔吐等症狀，應立即送至高雄市6家腸病毒重症責任醫院，包括高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立聯合醫院治療。