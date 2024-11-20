台積電創辦人張忠謀在即將上市的自傳下冊透露，與大客戶輝達曾因40奈米初期生產問題，導致輝達遭受嚴重損失，後來張忠謀親自飛往矽谷，與輝達執行長黃仁勳吃披薩晚餐，吃完飯後兩人到書房談話，張提出上億美元的賠償金建議方案，成功化解兩公司的爭端。

張忠謀自傳下冊將在11月29日上市，綜合媒體報導，天下文化提前曝光內容指出，其中有章節寫到張忠謀如何在2009年7月解決與輝達的爭議細節。

張忠謀透露，輝達曾因台積電40奈米初期生產問題遭受嚴重損失，這項爭議是他重回台積電擔任執行長一年前就發生，但一直沒有解決。他在與黃仁勳通話時，特別提醒輝達與台積電兩家公司之間的問題要盡速解決。

張忠謀續指，他與台積電同仁研究三星期，花了幾十小時探討此案，2009年7月初，他已有解決方案，在與黃仁勳連絡後，飛往矽谷與黃仁勳全家共進簡單而愉快的披薩晚餐。

吃完飯後，張忠謀與黃仁勳進書房開始嚴肅的談話，張提出與台積電同仁研究三星期的和解建議：上億美元的賠償金，並且強調這是唯一的建議，如黃在48小時內仍不同意，台積電只得找仲裁人介入。

黃仁勳後來在兩天內同意了這個解決方案，輝達現在是台積電最大客戶之一，黃仁勳與張忠謀建立了深厚的友誼。