台灣汽車市場，2024年1~10月總銷量共37.1萬輛，年減少2.8%。裕隆說明，因多款熱門車型在第四季即將進行改款和版本更新，第三季持觀望氣氛，消費者產生預期心理對車市銷售帶來一定程度影響，而預估全年台灣汽車銷量台數維持約44萬輛不變，預估年減5.57%。

中國大陸市場，2024年1~10月中國大陸汽車市場總銷量為2462.4萬輛，年上升2.7%，其中乘用車銷量2143.4萬台，年上升3.7%。而歐盟於10月正式針對中國電動車徵收為期五年的反補貼稅，此政策恐衝擊中國外銷。中國政府持續推動以舊換新行動方案刺激內銷市場成長，預估2024年中國汽車銷量約3100萬輛，年增3.01%。

裕隆今年前三季合併營業收入650.18億元，年增加59.65億元或10%，主要來自是e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加以及n7車型今年度開始銷售致使整體營收成長。稅前淨利79.80億元，年減5.76億元或7%，主係裕融企業本期營業淨利較去年同期減少16.43億元所致。前三季稅後EPS為3.20元，低於去年同期的3.55元。裕隆合併負債比為76%，如不含裕融企業承作融資業務短期借款及應付短期票?等金額後，負債比為35%。

裕隆提到，旗下LUXGEN n7為台灣自主研發自有品牌之新世代國產純電休旅，截至2024年10月底，2024年度已創下累積掛牌達6091輛的佳績，目前n7持續交車中，11月銷量預期會隨n7 LR長程版交車啟動而成長，預估n7上市滿周年可達交車1萬台目標。

裕隆進一步說明，近期n7掛牌數量下滑主要受到颱風、等待交車時程等因素，但相較於其他電動車品牌，銷量仍處於前茅，11月銷量預期會隨n7 LR長程版交車啟動而成長，銷售動能回升。展望明年兩岸汽車市場狀況，裕隆目前仍消化在手消息進行評估，目前大陸變數仍多，而台灣車市預估12月才有定調版本。

會中法人所提到，N7第一季代工費約45萬元，第二三季卻下滑到40-41萬元，裕隆回應說明，這部份可能與內部數據有差異，但公司需細部查驗，暫無進一步說明。

裕隆集團旗下的新店裕隆城，自去年第三季開幕以來邁入周年，近期百貨周年慶增加二成人流，為裕隆城的業績帶來動能，累積人流已逾千萬人次，裕隆城全館含誠品及影城營收現已突破50億元，也較原先設定的45億元佳，裕隆城2025年全商場營業額目標55億元，預估裕隆汽車租金收入約4.7億元。

關於政府要求零件自主化，裕隆重申，全力配合，也持續與供應商提升自己技術、生產能力，提高競爭力以達到政府政策要求。