遠傳總經理井琪表示，遠傳五年前開始發展「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，不僅協助企業夥伴升級轉型，也賦能遠傳對消費者的服務。透過電信本業的優勢以及資通訊技術研發，遠傳自主開發出「遠傳心生活App」，除了提供手機與資費服務，還涵蓋食衣住行育樂、健康、理財等一站式行動生活圈，讓消費者感受到「將心比心」的服務。

IDC亞太區研究總監Abhishek Kumar表示，遠傳成功運用AI技術，以客製化的互動模式提供用戶專屬服務，創造了真正的行動價值，而遠傳心生活App用戶數持續成長，也證明了其卓越成就。他期待遠傳未來持續創新，帶來更多有價值的優異服務。

遠傳心生活App自推出以來，持續導入AI創新技術，並根據用戶回饋進行改版，現已累積超過600萬用戶使用。遠傳與Microsoft Azure和Landing.AI等全球知名科技夥伴合作，推動了App在數位化技術上的領先地位。遠傳心生活App透過AI預測模型與用戶建立一致且可預測的溝通模式，顯著提升顧客滿意度和淨推薦值，並運用交叉銷售分析提升顧客終身價值。此外，遠傳心生活App的月活躍用戶數（MAU）持續增加，顯示出用戶參與度與互動頻率的提升。

遠傳心生活App將持續利用「遠傳大人物」技術，並根據用戶回饋優化介面與服務內容，致力於提升顧客互動與滿意度，為用戶創造全新、豐富的生活體驗。