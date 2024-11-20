里程焦慮衝擊純電車市場成長，短期內難以解決，預期也將影響充電設施增設速度。然而，由於電池的能量密度提升已達天花板，持續增設公共充電樁仍是各國解決里程焦慮較可行的方案。因此，公共充電樁雖然增速放緩，仍將保持一定的正成長。
各國為提高充電效率，廣設DC公共充電樁，TrendForce預計2024年全球DC充電樁占比將達37%，較2023年增長2%。除了公共充電樁設置速度放緩，主要市場也出現保有量過於集中的問題。以2024年10月的數據來看，中國市場有近20%的充電樁分布於廣東省。歐洲方面，荷蘭、德國及法國的合計保有量占比達58%，美國則有26%的公共充電樁集中在加州。
TrendForce表示，這些保有量第一名的區域皆與第二名的有極大的數量差距。過於集中的充電設施會限制車主規畫路線的自由度，加劇「充電焦慮」，同時影響新能源車滲透率成長。
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