日本財政部在周三公布的數據，10月出口年增3.1%，表現優於9月的年減1.7%，也優於路透預測的年增2.2%。

數據顯示，由於對晶片製造設備的強勁需求，帶動了復甦，日本對中國的出口增加了1.5%。而由於汽車出貨疲軟，日本對美國的出口減少了6.2%。

Daiwa研究所的經濟學家Kazuma Kishikawa警告說，全球需求仍然疲弱，特別是對美出口，可能需要幾個月的時間才能恢復，因為降息提振經濟，仍需要一段時間。

日本10月進口為年增0.4%，市場預期為年減0.3%。

這導致了10月貿易逆差高達4612億日圓(約合29.8億美元)，高於預期的3604億日圓。

瑞穗證券首席經濟學家Shunsuke Kobayashi估計，美方研議中對所有輸往美國的產品課徵10%關稅，這將使得日本GDP下降0.13%；此外美國對中國製產品徵收60%關稅，可能引發報復性關稅，將導致日本GDP再減少0.12%。

一名日本官員說，如果川普的政策得到落實，可能會透過多種途徑影響到日本，增加日本的不確定性，這反過來又會讓日本企業對新投資持謹慎態度。日本尤其容易受到影響，因為製造業佔GDP的20%。

但Daiwa研究所的Kishikawa表示，美國對中國提高關稅，可能有助於日本提高在美國的市佔。「如果是這樣，損失可能不會像擔心的那麼大」。