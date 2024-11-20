苗栗縣頭份市永貞國小操場近日遭紅火蟻入侵，原本發現8處蟻穴，近期已擴散至12處，對校園安全構成威脅。校方封閉操場並加強宣導，提醒學生與民眾遠離蟻丘。苗栗縣教育處與農業處已派防治人員進行處理，初期投餌劑後改用觸殺型藥劑灌注，目前成功滅除部分蟻丘，但紅火蟻防治需長期進行，校方已向教育處申請經費，支援後續防治與校園安全維護工作。

苗栗縣頭份市永貞國小操場近日遭紅火蟻入侵，原本發現8處蟻穴，近期已擴散至12處。左圖為紅火蟻蹤跡；右圖為校方巡視校園操場時被紅火蟻咬傷。（永貞國小提供／呂麗甄苗栗傳真）

永貞國小校長鍾瑞蓉表示，在校園操場草坪意外發現多達8處疑似紅火蟻蟻穴。經農業處及國家紅火蟻防治中心專業人員鑑定後，確診為紅火蟻入侵。為防範紅火蟻擴散，影響師生安全，學校立即通報教育處及農業處。農業處隨即派員進行現場勘查，並採取緊急防治措施。初期以餌劑誘殺，但因民眾無意間擾動蟻丘，導致蟻巢擴散至12處。

鍾瑞蓉表示，為有效控制疫情，學校已於上周六日進行藥劑消滅作業，並改用觸殺型藥劑賽洛寧，針對獨立蟻丘進行直接灌注，以期快速滅除蟻群。經過一系列防治行動，目前已成功消滅一個蟻丘，並取得顯著成效。由於紅火蟻工蟻具有飛行能力，可能會向外擴散，學校已向教育處申請經費，以支援後續的防治工作及校園安全維護。

苗栗縣頭份市永貞國小操場近日遭紅火蟻入侵，原本發現8處蟻丘，近期已擴散至12處。（呂麗甄攝）

教育處體健科長楊雲順表示，永貞國小近日遭紅火蟻入侵，農業處與國家紅火蟻防治中心已前往現勘並證實。為遏止疫情擴散，校方已向縣府申請專款進行防治，但因涉及年度預算審核，撥款時程尚待確認。考量紅火蟻繁殖速度極快，校方已啟動初步防治行動。