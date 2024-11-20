雲林縣水林鄉塭底溼地有上百種野生鳥類，是愛鳥人士的賞鳥樂園，鄉民近日發現有業者在溼地附近整地準備興建養雞場，懸掛「反對偷建養雞場」等布條抗議，村民20日表示養雞場距村落僅約500多公尺且鄰近溼地，可能造成空汙、水汙，業者卻沒有舉辦說明會，大家完全不知情，因此堅決反對興建。

水林鄉塭底村北港溪堤防旁1處閒置土地，本月初突然出現工程車進行整地，村民一開始以為是要作為耕地，後來看到鐵皮圍牆上的告示牌上寫著「畜牧設施興建工程」，才發現竟是要興建養雞場，大家群起反對，並製作「反對偷建養雞場」、「雞場發大財，禍害村民」等抗議布條懸掛在養雞場周邊。

雲林縣水林鄉塭底溼地鳥類生態豐富，有業者在溼地附近整地準備興建養雞場，村民20日表示養雞場可能造成空汙、水汙，堅決反對興建。（張朝欣攝）

塭底村長黃志金表示，養雞場業者事前沒有舉行說明會，村民們完全不知道，違反行政程序；未經民同意，黑箱作業涉及官商勾結。養雞場位於塭底溼地旁，距最近聚落僅約500多公尺，可能造成空氣汙染、水源汙染，為維護大家生活品質，眾人都反對興建。

村民說，目前村內沒有任何養雞場，大多是農田，環境很好，養雞場面積約7、8分地，一旦設立，將破壞原本良好的生活空間，況且北港溪與塭底溼地就在養雞場旁，生態一定會受影響，因此已要求施工單位停工，擇日向大家說明。

愛鳥人士提到，雲林河川出海口與魚塭溼地，是遷移性野鳥喜愛棲息的地點，其中口湖鄉成龍溼地與水林鄉塭底溼地是2大賞鳥點。水林鄉公所曾委託學者專家針對塭底溼地進行生態調查，發現至少有150種野生鳥類，連美國肯塔基大學教授都特地前來賞鳥。設置養雞場將嚴重影響溼地生態。

雲林縣政府農業處指出，此案養雞場距最近住家超過500公尺，因此依規定發給建照，縣府曾要求案主興建前要告知附近居民，但案主並沒有舉辦說明會，將請案主出面溝通協調。