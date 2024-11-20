烏克蘭昨（19）日首度朝俄羅斯境內發射美製ATACMS（陸軍戰術飛彈系統）飛彈，俄羅斯回嗆將做出相應回應，美國駐烏克蘭大使館今（20）日宣布，接獲情資顯示當天恐發生「重大空襲」，美國大使館當天關閉，敦促美國公民準備好避難。

美國駐烏克蘭大使館今日在官網發布聲明，聲明針對烏克蘭全境的美國公民，指出大使館接獲具體消息顯示，「20日可能發生重大空襲」，出於謹慎考量，大使館將關閉，大使館員工也接獲指示避難，敦促美國公民「準備好在空襲警報響起時立即避難」。

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V — Travel - State Dept (@TravelGov) November 20, 2024

美國駐烏大使館也在聲明中建議公民採取4項行動：關注當地媒體的報導進展、在防空警報響起前先確認避難所位置、防空警報響起時立即避難，以及在緊急情況發生時，遵循烏克蘭官員及救難人員的指示。

烏克蘭在俄羅斯入侵第1000天，朝俄羅斯境內發射美製ATACMS長程飛彈。

路透社報導，19日是俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭後第1000天，數月來，俄羅斯持續警告華府，若批准烏軍朝俄羅斯境內深處發射美製、英製、法國製飛彈，莫斯科將視這些北約國家為直接參與烏克蘭戰爭。

俄羅斯總統普丁昨日正式簽署法令，批准名為《俄聯邦核威懾國家政策基本原則》的新版核武準則（nuclear doctrine），降低動用核武的門檻與時機點。

美俄元首「熱線」尚未使用

西方與俄羅斯之間的核子風險已來到數十年來最高，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今日表示，緩解克宮與白宮之間危機的「特別熱線」目前尚未使用。

1962年爆發古巴飛彈危機後，美國與蘇聯之間建立熱線，讓兩國元首能直接溝通，降低雙方之間的誤解。培斯科夫今日告訴塔斯社（TASS），「俄羅斯與美國總統之間有特殊安全線路用於通話、甚至是視訊」，當被問及現階段是否有使用該管道時，培斯科夫回答「沒有」。

莫斯科表示，烏軍動用美製ATACMS飛彈，是西方想要升級衝突的明確訊號；俄羅斯外交官也警告，目前俄中之間的關係堪比1962年古巴飛彈危機，如果西方認為俄羅斯會為了烏克蘭退縮，那就錯了。

克宮指出，俄羅斯將核武視為威懾手段，更新核武準則是要向潛在敵人表明，若攻擊俄羅斯，將無可避免遭到報復。