世界棒球12強賽B組預賽日前圓滿落幕，每場大巨蛋賽事都吸引上萬球迷進場觀賽，知名網紅Cheap透露散場後親眼目睹一亂象，讓他忍不住抱怨：「台灣厲害的是什麼都罰，但都罰不到」。

網紅Cheap透露日前在大巨蛋看完球賽散場時，從場內到場外滿滿都是人潮，沒想到有民眾竟沿路抽菸，導致後方的人得一路聞著菸味，坦言相當不舒服，讓他難掩不滿情緒怒批：「嘔嘔嘔嘔，記得大巨蛋室內室外，全區禁菸」，沒想到走沒多久，又看到一群人站在角落抽菸，完全無視旁邊貼著「禁菸標誌」。

Cheap將此狀況跟日本做比較，他指出日本抽菸的人更多，但他們有設置吸菸區，就是蓋一個玻璃屋「菸仔在裡面練蠱」，因此路上幾乎看不到有人吸菸，自然不會像台灣一樣滿地菸蒂，不禁感嘆：「仔細想想這些菸仔也是可憐」，但也忍不住反諷台灣亂象：「台灣厲害的是什麼都罰，但都罰不到，全區禁菸，等於是全面抽菸」。

Cheap看到一群人站在大巨蛋角落抽菸，完全無視旁邊貼著「禁菸標誌」。（圖／中時資料照）

Cheap指出全面禁菸政策看起來很美好，實際上根本不可能實現，建議在健康捐抽這麼兇的情況下，不如學日本蓋吸菸室，讓癮君子在裡面抽個痛快，對此，網友給出回應：「台灣最屌的是一堆規則，但每次都有人違規也沒事」、「台灣寫著禁煙，但就僅止於形式」、「沒有執法，再多規定都形同虛設」，但有網友做出糾正：「大巨蛋有吸菸區哦，我有特別找過」。

網紅Cheap。（圖／Cheap臉書）

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