立法院上會期三讀通過修正《NCC組織法》，刪除委員延任規定，明定新法自12月1日施行，屆時代理主委翁柏宗將無法續任，NCC將只剩下3位委員，不足額無法召開委員會議。NCC主秘黃文哲20日表示，無法召開委員會情況下，將啟動「葉克膜條款」，僅能以諮詢會議討論不違反NCC組織法的54項業務，但仍須送後續委員會追認。

黃文哲表示，為了避免委員會無法運作，影響換照、裁罰、費率審議、董監事變更等這類案件，4位委員已加緊趕工，希望儘速處理完畢，至於遭到民眾申訴，裁罰電視台爭議節目內容，第2季像是與王義川相關的案件共10件，目前有10件已經諮詢委員會議審議完成，將儘速送委員會討論，至於柯文哲相關的則多在第3季。

立法院上會期三讀通過修正《NCC組織法》，規定委員「得連任一次，已連任者不得再任」，並刪除延任規定，也增訂行政院長補足提名期限，賴清德總統公告後，行政院利用《NCC組織法》第16條「施行日期由行政院以命令定之」的漏洞，拖延新法上路，導致朝野信任盡失，在《NCC組織法》第16條明定新法自113年12月1日施行。

依照慣例，過去鮮少修正法律案明定施行日期，但如今朝野信任盡失，院會藍白共提修正動議，在《NCC組織法》第16條明定新法自113年12月1日施行。院會表決後，藍白修正動議以55票對48票通過，立法院長韓國瑜敲槌三讀。

對於NCC委員因不足額無法召開委員會，根據NCC組織法規定，有104項任務是需要經過委員會議討論處理，這裡面包含法律政策修改、廣電節目內容裁罰，甚至最近在修正的打詐條例子法、甚至三振條款，都可能因此面臨停擺，這些措施也都無法執行，雖然可暫時啟動「葉克膜條款」，不過黃文哲說：「心臟（委員會）還是要能跳動」。

不過因NCC已修正「NCC委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點」、NCC分層負責明細表、委員會議議事要點及法制作業要點，有54項無需經過委員會討論，以免對一般民生造成影響，改以召開「諮詢委員會議」，但這些做出的決議仍需要後續召開委員會追認，這種作法被視為NCC的「葉克膜條款」。