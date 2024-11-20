在全球供應鏈重組與數位轉型的雙重挑戰下，台灣產業升級的腳步不容停歇，桃園航空城公司今日下午舉辦「2024桃園航空城產業論壇」，以「智匯永續航空城」為主軸，匯聚產官學研各界專家，共同探討在AI時代下，如何透過桃園航空城的發展，強化在全球供應鏈中的戰略地位。

桃園市長張善政與會表示，桃園航空城經過多年建設露出曙光，明年拆遷戶即將入住安置住宅及安置街廓，航空城第1期最大產專區土地也在幾個月前順利標出，公共建設到達一定階段廠商也陸續進駐，今年和明年將是航空城建設關鍵時段，而在產業進駐同時也可以看到將來面臨許多挑戰，不管是淨零碳排或人工智慧導入等，對於廠商進駐需要有更多能力，舉辦航空城產業論壇目的，就是希望即將進駐的航空城產業可以做足準備，才可以發揮優勢。

論壇上半場由天下雜誌資深研究主編辜樹仁剖析2025全球經貿大勢；工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑則分享數位淨零雙軸轉型策略；Google Cloud台灣技術副總經理林書平，從產業未來AI驅動探討供應鏈與產業如何準備數位轉型的機會。在智慧物流領域，中華貿易開發總經理黃鍾昌分享國際化多模式永續物流系統的建構經驗；永聯物流開發執行長張建泰則闡述智慧科技與自動化倉儲的整合應用，2位也共同探討永續價值鏈的發展。

論壇下半場，全國工業總會秘書長呂正華則以「AI啟航，共創未來城市新想像」為題，從政策層面探討數位科技如何帶動產業聚落發展；研華台灣營運處副總經理林其鋒則分享「AI賦能，驅動產業創新應用」的實務經驗，最後在科技廊帶與航空城的共生創新座談中，為航空城的智慧發展提供全方位建議。

桃園航空城公司指出，透過海空雙港優勢，結合AI科技、物聯網等前瞻技術，桃園正積極建構高效永續的智慧產業生態系。透過各界齊聚交流，為航空城注入創新動能，實現桃園航空城「產城共榮、價值共創」的發展願景。