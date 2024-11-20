勞動部所屬的勞動力發展署北分署公務員因職場霸凌，在辦公室輕生，引起社會公憤，有自稱是公務員的民眾，到勞動部大樓門牌號碼下方貼黃色便利貼，上頭寫著「我是公務員，我想好好活著」，公民教師黃益中將其PO上網，還說「我們不要就這樣算了好不好」。

黃益中今（20）日於Threads上傳一張照片，只見勞動部大樓外的門牌號碼下方，貼了一張黃色便利貼，上面寫著「我是公務員，我想好好活著」。讓他忍不住感嘆「我們不要就這樣算了好不好」。

圖文讓網友有感，紛紛留言表達憤怒，「不能就這樣算了，不然如何相信勞動部會站在勞工這一邊？ 都說不要隨便」、「看了真的好生氣，勞動部欸」、「讓人憤怒，看到勞動部的報告，簡直讓人噁心」、「絕對不要就這樣算了」、「勞動部其中一個業務就是管理保障勞工工作條件、環境，結果自己員工的工作環境都不友善，豈不諷刺」。

勞動部長何佩珊今上午在立法院備詢表示，已將謝宜容降為10職等專委，也會送考績會進行懲處，辦完之後會移送監察院及檢調單位，但下午又改口會儘速召開考績會，擬記二大過，做停職處分，考績會擬於今天下午4時召開。

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