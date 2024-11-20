宜蘭縣蘇澳鎮公所詹姓清潔隊員受友人之託，私自駕駛垃圾車非法清運事業廢棄物，共計達555公斤，為友人省下清運費用2026元，事後詹男向檢方自首，宜蘭地方法院依圖利罪判處詹男10月徒刑，緩刑2年，並支付公庫2萬元，褫奪公權1年。

詹姓男子是從2017年11月起擔任蘇澳鎮公所清潔隊員，2022年3月起擔任晚班清潔隊駕駛，負責路線是蘇澳鎮衛生所至永樂國小的「路線4」，時段為下午3時至晚間9時。

判決書指出，詹男受洪姓、李姓友人請託，2022年6月28日，以及7月1、4、5日，在非值勤時段私自駕駛垃圾車，前往蘇澳鎮龍德工業區內1家違章工廠載運一般事業廢棄物。

詹男為了規避焚化爐的處理費用，還會將事業廢棄物與前一天載運的民眾生活垃圾混合，再運至焚化廠焚化，估算非法載運的廢棄物達555公斤，讓詹男的洪姓、李姓友人省下2026元規費。

但詹男私自駕駛垃圾車到工業區遭民眾目擊，蘇澳鎮公所獲報後，清潔隊調閱垃圾車GPS紀錄，發現垃圾車偏離路線，詹男因此向宜蘭地檢署自首。

案經檢方起訴後，地院依圖利罪判處詹男10月徒刑，緩刑2年，並支付公庫2萬元，褫奪公權1年。地院指出，詹男所為的不正利益在5萬元以下，並於犯罪後自首，依規定減輕其刑。