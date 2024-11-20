竹北市人口快速成長，AI智慧園區四大廠商將進駐，帶來更多的交通問題成為議會質詢焦點，原要上路的無人自駕電動公車計畫喊停，新竹輕軌需要中央政策全力支持，縣議員林碩彥20日質詢認為交通大塞車，改善遙遙無期！

新竹縣無人自駕電動公車計畫喊停，輕軌捷運要中央政策支持，AI園區四大廠商將進駐，縣議員林碩彥20日質詢認為交通大塞車，改善遙遙無期。（羅浚濱攝）

林碩彥送給縣長楊文科1 新竹中學的書包，邀楊文科快捷9號明年3月上路後，當一日高中生，體驗新竹縣市往返交通，指民眾最大的抱怨就是交通，認目前的道路橋樑建言太慢。

工務處長戴志君說明，經國橋改善計畫完成基本設計已送到國土署，後續由國土署發包施工，興隆橋改善落墩牽涉落墩要水利署同意，興建新竹縣市頭前溪橋由竹市府X計畫辦理並納入桃竹苗大矽谷。

林碩彥詢問無人自駕電動公車推動狀況，楊文科回應說，無人巴士是未來趨勢，設置智慧公車亭、各路口防撞措施、感應器等都需要經費，無人自駕電動公車到試驗載客階段，因中央經費沒有下落而未能實施。

交旅處長陳盈州表示，2011年4月進行的「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，由科技之星向經濟部申請補助經費和工研院合作，縣府協助提供場域，展開夜間、日間不載客測試，去年9月載客服務測試到10月完成實驗計畫並結案。

陳盈州指中央補助該計畫2年經費實驗期滿後，業者認營運成本高，中央補助有限，暫無繼續推動意願，未來將再視業者意願給予協助。

林碩彥認為，縣府推動智慧交通不是「萬靈丹」，雨天塞車嚴重，上班族都打趣說下雨天騎機車才不會遲到，指每到選舉新竹輕軌捷運都成熱門話題，直言輕軌遙遙無期，詢問進度及何時能完成？

陳盈州說，新竹縣大眾捷運系統整體路網規畫評估有6大路廊，竹縣輕軌藍線列為優先路線，由新竹市整合辦理紅藍成環可行性研究，目前完成期中報告，新竹輕軌捷運興建經費龐大，以新竹縣市政府的財務並不可行，中央已納入桃竹苗大矽谷計畫，需要中央政策全力支持。