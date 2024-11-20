為讓消防局能夠提供更好的救援品質，許多善心民眾會捐贈物資傳遞愛心，今（20）日新北市消防局第一救災救護大隊大隊部及第六救災救護大隊汐止分隊便收到由善心民眾温政延捐贈的災情勘查車，兩隊各1輛，新北消防局也表示，會讓珍貴的資源發揮加乘的效果，維護社會安全，為社會盡一份心力。

消防局提到，新北市為全國人口最多的城市，交通網絡四通八達，面臨的災害種類繁多且複雜，新北消防始終不斷為市民安全做好準備。隨著板橋區和汐止區的都市化發展、人口增加以及建築物逐漸高層化，救災需求也日益增長，因此消防人員面對著各種複雜且嚴峻的救災情況，包括火災搶救、山難搜救、水域救援以及重大車禍等。

消防局表示，温政延的慷慨捐助不僅僅是提供車輛的捐助，更是對新北市的深切關懷和無私奉獻。此次捐贈的災情勘查車，將大大提高新北市消防局同仁應對災害的速度和效能，進一步加強對社區居民安全的保護，成為市民安全的堅強後盾。

新北消防局第六大隊大隊長羅億田提到，對於温政延先生的慷慨捐贈，深表感謝與敬佩。新北市政府消防局將持續提升與創新救災救護的專業技能，並珍惜每一筆來自民間的捐助，秉持著「感恩的心」回饋給每一位新北市民，致力於打造一個更安全、讓市民安心的居住環境。