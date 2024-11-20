坊間有所謂「以形補形」的觀念，像是吃雞佛有助於男性壯陽，到底是否為真？對此，營養師高敏敏澄清，雞佛富含蛋白質，但此營養素跟性功能無直接關係；且膽固醇偏高，再加上經高溫煮熟後，營養素幾乎被破壞，壯陽效果不大。她強調，真的想提升男性健康，應增加含茄紅素、精氨酸及鋅的食物來源攝入。

高敏敏在個人粉專發文表示，每100克雞佛熱量就有71大卡（小顆約11克、大顆約15～20克）；蛋白質10.6克，雖有助於強健肌肉，但跟性功能沒有直接關係；脂肪占2.8克，其中有1.2克是飽和脂肪，務必要適量。

此外，高敏敏說，每100克雞佛膽固醇高達578毫克，即便自飲食所攝入的膽固醇對於血中膽固醇濃度影響不大，大約僅2～3成是來自食物，剩下7～8成膽固醇是由身體自行製造。但血膽固醇偏高、心血管病史、肥胖、脂肪肝者仍要多留意。

高敏敏進一步提到，雞佛含睪固酮、雄性激素、鋅，但經高溫煮熟後，營養素幾乎被破壞，加上食物吃下肚再代謝後，實際上壯陽效果並不大。

想要真的提升男性健康，高敏敏推薦必補3大營養素。首先是茄紅素，具抗氧化、消除自由基的功效，同時也能維持攝護腺健康，讓精子活動力、數量都增加。食物來源如紅椒、聖女番茄、西瓜、牛番茄等。

其次是精胺酸，高敏敏說，就是胺基酸的一種，但身體無法自行製造，只能透過飲食。它是一氧化氮的前驅物，有助於血管擴張，增加血液循環，從而改善勃起功能。食物可攝入像是雞胸肉、牛肉、鮭魚、雞蛋等。

最後是鋅，高敏敏表示，男性的精子中含有鋅，若缺乏會使精子數量減少，導致性慾減退或性功能障礙。食物像是南瓜籽、小麥、蛤蜊及生蠔，都是含量豐富的來源。她並提醒，想要健康強壯，不能只靠單一食物，均衡飲食才是王道。