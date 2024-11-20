2027年全國燈會已決定由苗栗縣主辦，2011年苗栗縣首次承辦全國燈會，部分燈區設在竹南運動公園周邊，一度造成頭份市及竹南鎮交通大堵塞，出身竹南鎮的縣議員張佳玲20日總質詢時就特別針對全國燈會交通準備工作，質詢縣府文觀局長林彥甫，林彥甫保證會做好事前規畫，擴大接駁能量，不讓過去問題重演。

張佳玲質詢，2011年全國百年燈會由苗栗縣主辦，頭份市后庄竹南運動公園有設一個燈區，當年就造成周邊交通癱瘓，文觀局是否有提前做準備，尤其是現在竹南鎮及頭份市人口增加那麼多，連上下班都會塞車，全國燈會要16天，對交通衝擊很大。

文觀局長林彥甫答詢表示，這次苗栗縣2027全國燈會一共有16天，有跟縣長討論過舉辦地點，苗栗縣曾經辦過全國燈會，所以比較有經驗，但當時竹南科學園區還沒那麼發展，所以這次增加了許多的接駁車的點，縣長鍾東錦有指示從明年初就要開始啟動專案管制會議，所有的局處首長都要參加。

林彥甫答詢，外地遊客最好搭火車前來，屆時要與台鐵商談加掛車廂，上次全國燈會竹南火車站也出現大爆滿，根本都擠不進去，相關配套措施都要備好，這次初步規畫將苗北藝文中心到崁頂公園約有1公頃的面積部分，來設置美食燈區，不會搞太大，否則交通管制過大，會嚴重影響周邊居民作息出入。

張佳玲建議，全國燈會仍要結合地方特色，例如後龍鎮攻砲城、竹南鎮炸邯鄲、苗栗市火旁龍等，要提早籌畫。林彥甫答詢，燈會會場周邊還是會管制車輛進入，設行人徒步區，會在竹南運動公園前公園路設文化展演區，