勞動部勞動力發展署北分署有公務員輕生事件越演越烈，勞動部報告中一句「目的良善」引起眾怒，在野黨更矛頭指向民進黨派系。民進黨立委王世堅20日出席中常會前受訪時表示，「這跟派系決然無關」；勞動部錯了就錯了，分署長應該道歉，「她以為來當官是來當皇帝嗎？」

對於勞動部報告指謝立意良善？王反嗆，「我們現在罵她立意更良善！人民是所有官僚的老闆，老闆都生氣了她還要講什麼？吱吱喳喳、反客為主。」

民進黨立委賴瑞隆今出席民進黨中常會時受訪表示，這件事是勞動部內的人事、制度管理爭議，跟派系完全無關，外界不要刻意引導；立委中常委陳亭妃也說，不要每件事都扯到派系或政治，趕快把事情處理好，向社會大眾說明清楚比較重要。

王世堅指出，死者為大，勞動部從部長到各級局處長都要負起責任，勞動部內部管理跟主管領導方式都要徹底檢討，而且這是全國勞工工作的指標，要引領大家為國家效命、保護勞工朋友們。

王世堅說，即便是公務員也是廣義勞工，因為是受薪階層，勞動部沒什麼好推拖。這跟派系全然無關，不因為她是某個派系，所以領導那麼差、各種處事方式有問題，並不是這樣，不會把事情怪說因為她是某個派系，民進黨不會這樣講。

被問到，謝宜容是否背景很硬？王世堅說，背景再怎麼硬都是公僕，「拜託，要不然不要來擔任公僕，她以為來當官是來當皇帝嗎？天啊！天底下哪有這種事？管她背景多硬，這種自我膨脹。」

王世堅強調，霸凌其他同仁們，這都有錄音、錄影不是嗎？還有什麼好狡辯？

陳亭妃表示，諷刺的是，這是在勞動部發生的事，部長應該更果斷、更快速地處理，把所有的調查報告、調查小組成員的疑慮說明清楚比較重要，否則現在很多羅生門、不同聲音傳出，甚至傳出調查小組跟分署長有不錯交情。如果是這樣，勞動部是不是更應該對外說明清楚，人民要知道的是真相。

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