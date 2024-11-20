魯凱族「萬山語」戴姓族語教師遭人爆料，任教期間涉嫌撫摸男童的生殖器或臀部。高雄法院審理時他竟辯稱，摸生殖器是原住民傳統，高雄地院審理不採信，依犯對未滿14歲之男子為猥褻行為罪，共47罪，判戴男5年6月徒刑，可上訴。

判決指出，56歲戴姓族語老師於2021年至2023年期間為高雄市小港區、大寮區等5間國小聘任的族語老師，明知6名國小男童年齡均未滿12歲，分別利用教授族語機會，親吻男童，還以手撫摸或撥動生殖器、臀部等，對學童猥褻行為，總計次數至少47次。

對此，戴男矢口否認犯行，更辯稱他是萬山魯凱族人，只要看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」這件事，如果是男生的話，會摸他的生殖器，看生殖器長大了沒，表達鼓勵，否認有猥褻男童之犯意。

不過，經詢行政院原住民族委員會，回函指出「MASAHIVO」可區分為「熟識關係中的問候語」及「對成長的肯定」，前者作為見面時的一種問候語，後者則是年長者對熟悉的男童，因久未見面再次碰面時，看到孩童已長大，透過觸摸孩童生殖器，配合說出「MASAHIVO」表示對孩童成長的肯定，意指「你已經長大了，可以結婚了」等鼓勵的意思。

法官審理認為，但被害男童都是戴男定期授課的未成年學童，並無「久未見面再次見到」、別更說「可以結婚了」，且其中一名被害男童出庭證稱，戴男沒有教過他們「MASAHIVO」的文化，因此不採信戴男辯詞。

高雄地院審酌，戴男罔顧教師之專業倫理，依犯對未滿14歲之男子為猥褻行為罪，共47罪，各處有期徒刑8月至10月，應執行有期徒刑5年6月，可上訴。

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★未經判決確定，應推定為無罪。