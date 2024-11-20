台灣好行「跑水求財線」從高鐵彰化站發車至竹山老街，每日2班次對開，吸引觀光客搭乘，參山國家風景區管理處近期推乘客填問券可轉扭蛋1次，憑紙本套票券再轉1次，可獲得喔熊組長穿雨鞋「跑水」或抱元寶「求財」公仔，還有機會轉到紫南宮提供的神秘小禮物！

參山處長曹忠猷說，台灣好行「跑水求財線」將彰化縣二水跑水節、竹山紫南宮求財文化作為亮點，串聯車籠埔斷層保存園區、田中、竹山紫南宮、竹山老街等景點，元旦營運以來廣受歡迎，上月推出當日無限搭乘的2款旅遊套票，「午後時光」套票199元，可暢享沿線物產，「療育體驗」套票319元，除了暢遊，還可在台西客運竹山站品嘗竹筒冰淇淋並體驗種子手作DIY。

台灣好行「跑水求財線」借重喔熊組長的魅力，打造2款限量扭蛋公仔，吸引遊客搭乘試手氣。（參山處提供／楊靜茹南投傳真）

參山處表示，交通部觀光署吉祥物「喔熊組長」外型討喜，擁有一票死忠粉絲，這次借重喔熊組長的魅力，打造「跑水款」及「求財款」2種扭蛋公仔，限量3000顆，乘客填問券可轉扭蛋1次，憑紙本套票券再轉1次，可蒐集可愛的喔熊組長公仔，作為旅程紀念小物，還有機會獲得紫南宮提供的神秘小禮物。

參山處補充，台灣好行「跑水求財線」班次微調，竹山站發車時間為上午8時20分、下午1時40分，高鐵彰化站發車時間為上午10時、11時50分，無障礙車輛採預約制，預約請電洽員林客運04-8320320，即日起至明年8月31日持電子票證搭乘享半價優惠。