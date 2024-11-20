勞動力發展署北分署日前發生職場霸凌輕生案件持續延燒，勞動部報告提到，被控霸凌的分署長謝宜容管理方式造成同仁極大心理壓力。而在今（20）日，國民黨立委徐巧芯質詢勞動部長何佩珊時詢問，勞動部相關報告提到的「要求上班時間跑步」是什麼意思？何表示自己不清楚，立刻讓徐大爆氣。

根據勞動部昨天公布的報告顯示，謝宜容會在凌晨1點或清晨5點對其他主管交辦工作，若未在10分鐘內回覆，隔天上班就會被面談辱罵、斥責，讓同仁身心壓力極大，且報告提及，謝還會要求上班時間跑步，導致同仁有不參加會有不良後果的心理壓力。

徐巧芯今天就謝宜容霸凌案，在立院社福及衛環委員會質詢何佩珊，期間她指出，勞動部的報告指出謝說話大聲，但事實上，謝在事情發生後還要求同仁不准對外說這是職場霸凌，「這什麼樣的人呀？你們這什麼樣的部會」。針對報告中提到的「要求上班時間跑步」，徐巧芯詢問何佩珊，這段話是什麼意思？跑步活動「是怎麼跑的」，何表示自己不清楚，立刻讓徐大爆氣。

徐巧芯砲轟何佩珊，連跑步活動具體細節為何都不知道，還好意思說調查報告嘔心瀝血？何解釋，謝宜容的行為錯誤、都是霸凌行為，「跑步的行為也已經離譜」，徐則持續追問，「跑步行為」是怎麼樣的行為？這時勞動部人事處長姜碧琳解釋，所謂跑步「是在上班時間為維護同仁健康」，讓徐相當傻眼，諷刺道，委員會別開了，大家一起去跑步。何佩珊則再次強調，謝宜容的行為不正常、脫離現實。

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