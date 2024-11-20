玟靈發行新專輯《愛的班車》，同名歌曲搭上民視《愛的榮耀》片頭曲而大受矚目，今（20日）舉辦記者會，分享自己「愛的班車」已經啟動，但過往對象上車後屁股沒坐熱就下車了。她坦言交往過2任對象，「進展」程度只有到接吻，已是美魔女的她，至今仍是處子之身，「我也不是老到變蜘蛛絲，又不是盤絲洞」，自嘲是樂當「歌壇蜘蛛精」。

玟靈主打歌〈愛的班車〉勸人大膽追愛，她表示，自己學生時期也曾大膽追愛，當時有5男追求她，其中一位友達以上的男同學在電話中說要送她音樂盒，讓她十分開心，掛電話前主動在話筒旁親了一下，不料此舉卻嚇到對方，再見面時面露尷尬，讓她後悔自責：「我這輩子再也不幹這類事，那舉動簡直是浪蕩女！」

玟靈今舉辦新專輯《愛的班車》記者會。（浩翔多媒體提供）

她畢業後因為主管介紹認識身家上億的食品小開，對方是日本人，不僅大方送她衣服，還邀約她跟家族20人一起去飯店用餐，她到場後看到20人長桌，場面正式又大陣仗，當下不知所措，「他要介紹我跟他家族認識，要我成為他正式的女朋友」，她說，一來因為爸媽管教嚴格，說不可以嫁給日本鬼子，再來對方後來搬到香港，她工作忙婉拒同行，就此就斷了聯繫。

她4年前發片時自稱38、39歲，如今年齡「你們再加4歲就是了」，她仍然期待結婚生小孩，她透露身旁有兩位認識4年的觀察對象，仍在蘊釀中，如果對方真心誠意，她會跟對方單獨談一下，以結婚為前提交往，理想對象條件「一定要顧家，不用長多帥，有人緣、幽默感，不要太呆板」。而她也可以接受試婚，「只要他願意，我就敢試啊」。