苗栗縣警察局頭份分局18日上午接獲中國信託商銀頭份分行通報，疑似詐騙案件，頭份派出所警員呂鎮宇立即前往處理，發現該女子欲提領新臺幣120萬元購買股票，疑似遭詐騙，經過銀行行員與警方的耐心勸說，女子最終放棄匯款，避免了財產損失。

一名女子前往銀行提領120萬元，銀行行員發現異常後，立即提高警覺並通知警方。女子向警方表示，她在網路上加入「興文股票投資」網站，看到股票帳面獲利，便決定提領資金投資。警方確認這是典型的假投資詐騙，並提供警示案例。女子了解真相後，取消匯款並感謝警方和銀行協助她避免損失。

頭份分局長林育旺表示，近來假親友真詐財案件有增多的趨勢，呼籲民眾提高警覺，防止遭詐騙，民眾如有接獲不明人士以臉書或LINE要求加好友，慫恿投資或要求借款、面交現金等，這些均為詐騙集團之慣用手法

遇有上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對謹慎求證，並依照防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的覬覦的對象。