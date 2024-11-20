世界棒球12強中華隊勇闖4強前進東京，21日首戰將對上強敵委內瑞拉，隔日出戰美國，23日晚間6時上演台日大戰，新竹縣長楊文科與新竹縣議長張鎮榮20日特別向鄉親宣布，23日和24日在新竹縣立體育館將舉辦直播派對，邀請慕獅女孩Muse Girls和大家一起看比賽，歡迎縣民進場為中華隊加油！

楊文科說，很高興中華隊在這次世界棒球12強賽中勢如破竹，闖進4強，與張議長一起向大家宣布，將在新竹縣立體育館現場直播中華隊的賽事，邀請鄉親一起見證國際精彩賽事。

楊文科指出，為鼓勵新竹縣基層棒球選手，特別邀請縣內中小學棒球隊小將們共襄盛舉，歡迎大、小朋友穿上中華隊戰袍、帶著應援小物，一起來新竹縣體育館為中華隊吶喊加油！

教育局長楊郡慈表示，縣府對體育發展相當重視，挹注教育預算、體育經費不遺餘力，全力營造優質運動環境，培育優秀運動選手，促進全民運動新風潮，棒球更是台灣的國球，這次比賽全國矚目。

教育局提到兩天的直播派對，新竹縣立體育館球場中央正上方會有巨幅大螢幕，面向四面觀眾席，相信可以給予球迷優質的看球體驗，周邊有停車場、Youbike、公車站點等，歡迎大家搭乘大眾運輸工具前來，23日台日大戰賽事晚間6時開打，預計當天下午4時開放民眾免費入場，24日直播賽事時間將於賽事官方宣布後，立即發布相關訊息。