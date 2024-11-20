第3屆世界12強棒球賽4強複賽將在21日開打，中華隊去程搭乘WBSC大會包機前往東京，回程機位部分，在此次擔任中華隊領隊的蔡其昌奔走之下，也確定中華隊所有人員都能搭乘同班機回台，「大家都很高興，我想唯一不高興的可能是曾頌恩而已，因為沒有『相親位』了。」

中華隊晉級4強，改寫隊史最佳成績，搭上前往東京的門票，而當初大會安排晉級的隊伍上包機，與日本、澳洲隊共同前往，但因為3隊平分商務艙，中華隊中最年輕的7位球員要搭經濟艙，但在協調後，坐經濟艙的球員能分得2個位子，讓球員搭乘空間更寬敞、舒適。

至於回程班機部分，蔡其昌說：「昨天我去幫國家隊送機後留下來，整天都在協調回程班機的部分，感謝華航、交通部的協助，很快就在昨天搞定，等於回程有個專機的概念，讓教練、球員、隨行相關同仁都可以搭同一班機回台灣。」

今天蔡其昌與應援團、啦啦隊一同搭機前往東京，要幫中華隊應援，他也提到如何把「台式應援」搬到東京巨蛋，要讓東京巨蛋像台北大巨蛋一樣。

蔡其昌說：「絕對不可能像台灣一樣，因為東京巨蛋有許多限制，先行部隊都有跟應援團團長聯繫，看怎麼在規定之下怎麼來帶動應援，想出一些方法把應援發揮到最好，主要是希望能把應援精神拿出來。」