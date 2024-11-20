成年禮選用青年喜愛的時尚斜背包做為禮品，顏色選擇百搭的卡其色，圖案設計以彰化百年歷史的扇形車庫意象為主。（葉靜美攝）

彰化縣今年共有9015位高三生，縣府除了精心為每位學子，準備了印有彰化著名古蹟「扇形車庫」圖案的時尚斜背包，做為成年禮物，贈送給學生們，今（20）日的成年禮儀式中，縣長王惠美恭喜青年學子「轉大人」，邁向人生的新階段，更帶領與會的學生們大跳加強版「18蹲」，象徵完成成年挑戰。

彰化縣政府以「夢想飛翔 18尚青」為主題，為高三學子舉辦成年禮儀式。（葉靜美攝）

成年禮儀式今（20）日在N型未來學院的戶外廣場舉辦，王惠美與員林崇實高工及秀水高工學生，一起挑戰的「18蹲」，完成挑戰，象徵擁有邁向成年的勇氣與決心，王惠美更親自為學子背上專屬成年禮紀念包，鼓勵他們帶著勇氣與夢想，邁向人生新階段。

彰化縣長王惠美為學子背上專屬成年禮紀念包，鼓勵他們帶著勇氣與夢想，邁向人生新階段。（葉靜美攝）

王惠美表示，因過往縣府舉辦成年禮的活動名額有限，許多學子無法參與，今年縣府特別為全縣9015位高三生精心準備了成年禮，以「夢想飛翔 18尚青」為主題，選用青年最愛的「時尚斜背包」做為成年禮品。

背包顏色選擇百搭的卡其色，圖案設計則以彰化百年歷史的扇形車庫意象為主，王惠美說，扇形車庫、火車頭，象徵學子將踏出起點、衝向未來的人生，「夢想、奮發、堅持、挑戰、冷靜」等激勵話語，提醒學子在追夢路上保持冷靜與堅定，勇敢接受挑戰及承擔責任。

對於想出國留學的學生，王惠美指出，彰化縣政府有提供留學低利貸款基金，歡迎同學們多加善用，另若青年想創業，縣府也有提供青年創業基金，只要上滿30個小時的創業課程，寫提案經過專家學者審核通過後，就可獲最高30萬元補助經費，期待學生們為自己的未來做規劃，並持續不斷讓人生更加完美。