新加坡總理黃循財與大陸國家主席習近平在APEC會面，陸方官媒第一時間稱星國反台獨、堅守「一中原則」，而星國外交部網站也明確表達反台獨和遵守「一中政策」的立場。國民黨主席朱立倫重申，「台獨」是一條走不通的路，尤其賴清德總統要很清楚，國際的環境不會支持台獨，新加坡與很多國家清楚表達反對台獨。

朱立倫今在中常會上表示，中華民國是我們的國家，中華民國的脊梁就是中華民國憲法，中華民國的根就是中華民族，中華民國的本就是中華文化，民進黨推動「台獨」，國民黨堅決反對「台獨」。

朱立倫指出，最近在國際場合當中，不管是美國、歐洲、日本、新加坡，各國領袖都表達不支持台獨，台獨是一條走不通的路，而賴總統要清楚，國際環境不會支持台獨，新加坡與許多國家也清楚表達反對台獨。

朱立倫表示，台獨不但要想摧毀中華民國，違反中華民國憲法，甚至要推動台灣民族論，不承認自己是炎黃子孫，不承認自己是中華民族，文化上搞文化台獨、去中化，這些都嚴重在國內製造對立，傷害民眾情感，更造成兩岸嚴重對立。

朱立倫強調，他要清楚表達中國國民黨的立場，國民黨是創建中華民國的政黨，捍衛中華民國憲法，同時堅決反對台獨，「我們是中華民族的一份子，更是中華文化的推動者與傳承者」。