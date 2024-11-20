勞動部勞動力發展署北分署公務員傳因職場霸凌輕生，引發外界譁然，勞動部長何佩珊今（20）日在立法院表示，會儘速召開考績會，對分署長謝宜容做停職處分，稍早勞動部也決定下午4時召開考績會，但還未等部裡開鍘，勞動部內部已傳出謝宜容請辭，理由是到國外陪孩子。稍早謝宜容在接受媒體訪問時否認，強調「我沒有要辭職」。

對於謝宜容請辭一事，人在立法院的何佩珊表示，不知情；勞動力發展署署長蔡孟良下午在立院答詢時也說，未收到謝的辭呈；勞動部人事處則表示，並無收到相關請辭信，將於下午4點召開考績會。

勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，勞動部長何佩珊今（20）日赴立法院進行報告，上午表示將召開考績會處理，並指外界關注的「目的良善」為專業用語。

不料，經立委一整天的轟炸、追問相關案情後，午後她先是崩潰落淚，改口稱「目的良善」為錯誤用語，將重做一份調查報告，更直接說會對謝宜容記2大過，予以停職，並針對勞動部勞動力發展署長蔡孟良記1大過，調離主管職，將全案移送司法。

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