韓流還沒崛起前，台灣受香港影視娛樂影響甚深，品牌業者近期推出活動，紛紛結合香港天王巨星的魅力，讓粉絲在歲末年終「港」受巨星風采。「寒舍生活APP」以會員消費不限金額，可抽郭富城台北演唱會門票和五星級飯店餐券為號召，鼓勵會員多消費。北市百年古蹟孫立人將軍官邸內的「雅鴿書院」，與「Dear Leslie 張國榮網路咖啡館」合作推出「張國榮．咖啡廳展覽計畫」，展出張國榮的珍貴收藏，以咖啡和藝術致敬這位不朽的傳奇巨星。

「寒舍生活APP」會員人數突破12萬人，集團祭出「APP年末感謝祭」，會員不限金額消費皆可獲得抽獎機會，最大獎為「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會台北站門票」2張，價值9600元。（圖／寒舍集團）

【寒舍生活APP寵會員 吃美食抽郭富城個唱門票】

城城粉絲快筆記，如果還沒買到郭富城台北演唱會門票，參加抽獎可能有機會。剛滿3周年的「寒舍生活APP」會員人數突破12萬人，為感謝會員們的熱烈支持，寒舍集團即日至12月15日大器祭出「APP年末感謝祭」酬賓大放送活動寵會員，會員至集團旗下15間指定餐廳或酒吧不限金額消費，結帳時出示條碼掃描，所有等級會員皆可獲得1次抽獎機會，銀曜級、金曜級或鈦曜級會員特別加碼再贈1次，抽獎機會不累計。最大獎為開賣即秒殺的「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會台北站門票」2張，價值9600元，幸運兒可親臨現場感受舞台王者的震撼魅力。獎品還有寒舍旗下超人氣自助餐廳「十二廚」、「探索廚房」、「MU TABLE」雙人自助餐券，以及網美餐廳寒居「BeGood」雙人分享餐等，餐券最高價值近4000元。

「APP年末感謝祭」每天至集團旗下特定餐廳或酒吧內用，即享95折優惠；每周三用餐直接享85折好康。（圖／寒舍集團）

「寒舍生活APP」推出獨家優惠「美味TO GO」，會員至外賣店購買限定麵包或甜點，獨享9折優惠，還有壽星驚喜小禮物。（圖／寒舍集團）

此外，「寒舍生活APP」也推出三重獨家禮遇寵愛會員，第一重「天天饗美味」：每天至集團旗下特定餐廳或酒吧內用，即享95折優惠；第二重「周三會員日」：每逢周三用餐直接享85折好康；第三重「美味TO GO」：至外賣店購買限定麵包或甜點，獨享9折優惠，還有壽星驚喜小禮物等。餐飲消費還可集點，點數直接兌換成購物金使用，讓會員省錢消費很有感。現在加入成為新會員，加碼再送100元美食抵用金。詳情請至「寒舍生活APP」或台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店及寒居酒店官網。

11月29日前，「張國榮．咖啡廳展覽計畫」展出張國榮珍貴的出版品、寫真集、黑膠唱片等絕版收藏，以咖啡和藝術致敬永遠的巨星張國榮。（圖／孫立人將軍官邸）

【百年古蹟推張國榮特展 以咖啡與藝術致敬哥哥】

除了暢享美食有機會抽中郭富城台北演唱會門票，緬懷張國榮（暱稱哥哥）還可以暖心做公益。香港傳奇巨星張國榮逝世21年，每年仍有不少粉絲舉辦活動緬懷哥哥。位於北市中正區的孫立人將軍官邸內的「雅鴿書院」，與「Dear Leslie 張國榮網路咖啡館」合作規劃「張國榮．咖啡廳展覽計畫」，即日起至11月29日，展出張國榮珍貴的出版品、寫真集、黑膠唱片等絕版收藏，以咖啡和藝術致敬永遠的巨星張國榮。展覽同步推出限量100張的閃卡明信片供粉絲收藏，每張100元，明信片捐款所得將用於孤兒院物資捐助及展覽支出。

「張國榮．咖啡廳展覽計畫」同步推出限量100張的閃卡明信片供粉絲收藏，每張100元，明信片捐款所得將用於孤兒院物資捐助及展覽支出。（圖／孫立人將軍官邸）

孫立人將軍官邸自民營化以來，全面提升餐飲與婚宴服務品質，館內的「雅鴿書院」除了專注於歷史建築的維護與活化，也積極打造多元藝文平台。（圖／孫立人將軍官邸）

孫立人將軍官邸自2017年民營化以來，全面提升餐飲與婚宴服務品質，館內的「雅鴿書院」除了專注於歷史建築的維護與活化，也積極打造多元藝文平台。本次展覽結合公益捐款，展出張國榮的珍貴收藏，也為榮迷提供了一處懷念與交流的溫馨空間。業者表示：「透過這次展覽，我們希望以咖啡與藝術為橋樑，結合歷史建築的文化價值，傳遞張國榮永恆的藝術精神，讓更多人感受到經典之美與公益的溫暖力量。」建議提前訂位。

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