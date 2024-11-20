屏東伯大尼之家創辦人挪威宣教士蘇超生，兒子蘇但以理日前從挪威飛越萬里，回到台灣探望當年與他一起成長的院生，蘇但以理6年前也曾回到台灣，與小兒麻痺好友王燕琨一起潛水，大家聊起兒時的點點滴滴相當開心。伯大尼之家則表示，目前院方人力嚴重缺工，超過100位特殊兒等待收養，蘇但以理也呼籲大家，加入照顧台灣兒的行列。

屏東伯大尼之家是1963年由蘇超生牧師所創辦，早期收容、教養罹患小兒痲痺的孩子，目前則收養孤兒及身心障礙者，院內有117位院生。今年68歲的蘇但以理回憶說，1965年9歲時母親帶著他和姐姐搭乘貨輪兩個月才來到台灣，與當時的院生一起生活和遊戲，留下了許多快樂的回憶，伯大尼的生活也給他很大的影響，後來從事記者工作，到世界各地報導了許多類似的感人故事。

蘇但以理說，他小時候在田野間看到許多蛇，捕捉之後當寵物飼養，最大1隻長到2米60公分，寵物蛇死亡後將它製作成標本帶回挪威；17歲多的時候交了一個原住民女友，那個年代台灣人多早婚，女友父親希望他們結婚，結果因為他母親反對作罷，差點成為台灣女婿。

蘇但以理（右起）回到伯大尼，與第1代院生王燕琨、麥章生逛園區。（羅琦文攝）

伯大尼之家園區內養羊，販售羊乳增加收入經費，蘇但以理（左）與伯大尼之家總督導李韻珊（右）動手餵羊。（羅琦文攝）

蘇但以理抱著園區內養的小羊。（羅琦文攝）

屏東伯大尼之家創辦人之子蘇但以理（中）回到伯大尼，院生熱情擁抱。（羅琦文攝）

蘇但以理（中）6年前也曾回到台灣，與第1代院生王燕琨（右）到墾丁潛水。（王燕琨提供／羅琦文屏東傳真）

蘇但以理（左）與第1代院生王燕琨（右）射擊打靶。（王燕琨提供／羅琦文屏東傳真）

挪威宣教士蘇超生（右）帶著一家人到台灣創辦伯大尼之家。（伯大尼之家提供／羅琦文屏東傳真）

挪威宣教士蘇超生牧師夫婦創辦屏東伯大尼之家。（伯大尼之家提供／羅琦文屏東傳真）

當時第1代院生王燕琨與麥章生聽到蘇但以理回到伯大尼之家的消息，20日特地趕來聚會，聊起小時候的點點滴滴相當開心。院生們也以歌舞歡迎3人，還有幾位院生親手畫了蘇但以理的畫像，讓他相當感動。

晶雕藝術家王燕琨1歲罹患小兒麻痺，小時候因家裡窮困，父母將他送到屏東的伯大尼之家收容，蘇但以理對他影響深遠，伯大尼更教會他獨立及面對種種挑戰。他開玩笑說，也許是因為國小畢業就開始當學徒工作，沒有受到傳統教育的束縛，而「蘇哥哥」熱愛生活、思維跳躍，以及不同文化的碰撞，讓他也熱愛挑戰，雖然坐著輪椅行動不便，但是卻熱愛戶外活動，騎機車環島、潛水、溯溪、野營、攀岩、高空跳傘，還擁有潛水證照，「蘇哥哥」6年前回來台灣，他們還一起去潛水、射擊打靶。

麥章生在4歲多時，蘇超生牧師教導父親木工，他也因而到伯大尼之家，見到「蘇哥哥」也是相當開心。

蘇但以理和王燕琨、麥章生在伯大尼之家總督導李韻珊陪同下參觀園區，對於伯大尼之家許多生活環境的改善非常欣慰。他說，如今從挪威來看老朋友並不遙遠，坐飛機不到20個小時，希望台灣人也能發現，照顧台灣憨兒的路並不遙遠，這份愛與責任也是我們每個人可以承擔的。

李韻珊說，目前還有100多位特殊兒排隊等著進入伯大尼之家，但是目前院方人力嚴重缺工，預估至少短缺30位工作人員，也希望有更多人能加入，團隊一起照顧這群需要幫助的孩子，一個孩子背後就是一個家庭，這樣可以提100多個家庭的生活品質。