最殺唱跳男團Energy《一觸即發》演唱會將於本週六（23日）於新加坡室內體育館舉行，暌違22年的新加坡合體演出讓五人相當期待，更彼此信心喊話：「我們準備好了！」給兄弟們打氣。

而Energy在上個月前往新加坡舉行《一觸即發》唯一簽票會，近萬人塞爆現場讓他們感受到粉絲的熱情支持與呼喊，直到現在他們仍然記憶猶新回味無窮。轉眼間新加坡演唱會即將正式來臨，為了這次暌違22年的新加坡演出，Energy也緊鑼密鼓地準備著演唱會內容，希望將演出做得更加精準、有可看性。團長牛奶更是在練團時，時不時就會來上一段「人體大風車」，牛奶說：「希望讓大風車成為肌肉記憶，在台上演出時不掉漆！」充實的練舞及練歌，只希望能帶給粉絲們最好的演出及最棒的回憶。

Energy將於週六前往新加坡舉行《一觸即發》首場海外演唱會。（相信音樂提供）

Energy 今年合體復出回歸歌壇後，發行了專輯《Here I Am》並進攻北、高雙蛋開唱，不只演唱會場場秒殺完售，專輯霸榜串流平台30冠王！年末將至，各大企業尾牙更是爭相邀約Energy，讓五位成員們與員工一起歡樂E16蹲炒熱現場氣氛，成為2024、2025年尾牙的新寵。

上週Energy前往上海擔任五月天演唱會演出嘉賓，在4.5萬人面前唱跳〈二次西遊〉、〈星期五晚上〉格外熱血！而近日網路上盛傳一段阿弟被五月天阿信霸氣一拉的兩人超近距離畫面，阿弟說：「當下被阿信哥的氣場震懾到，有點站不穩的感覺！」更笑稱沒想到阿信這麼有力氣，也非常開心能再跟五月天同台、與阿信一同飆歌。

結束五月天上海場嘉賓演出後，Energy馬不停蹄地籌備著於本週六登場的新加坡《一觸即發》首場海外演唱會，他們將把北高雙蛋的演出內容更加昇華，除了節目有新的升級調整外，也設計彩蛋歌曲為熱情的新加坡再提高溫度！而新加坡場結束後，Energy也將於12月27日於上海瓦肆 VAS est 舉辦《Here I Am 我在》演唱會，這將是他們首次在上海舉行專場演出。