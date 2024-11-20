因應全球精準醫療的崛起，癌症基因分子檢測的需求正快速增長，為達到提高檢測的準確性，確保完整且高效的檢體製備是其最關鍵的因素，為此博錸生技開發出全球首台技術創新的全自動化檢體製備系統「IntelliPrep TRIO 240」，不僅可從不同檢體類型(組織、血液、唾液及胸腔肋膜積液等)自動萃取核酸，進行核酸定量，並可依定量結果自動化配製PCR反應。

IntelliPrep TRIO 240利用獨特的專利磁珠移液處理技術，不僅具備從核酸萃取、DNA定量到PCR反應製備的一站式功能，特別針對福馬林固定石蠟包埋(FFPE)癌病組織樣本提供完整且高效的核酸萃取解決方案，不需冗長的檢體前處理，使病理科的檢測流程變得更加快速、精確。

博錸生技董事長表示，深感榮幸IntelliPrep TRIO 240能獲得FDA認可並成功進入韓國市場，這是重要的里程碑，顯示出該產品高效準確的樣本處理能力，並且支持廣泛的下游應用，滿足不同實驗室的需求。隨著在韓國市場的成功拓展，期待未來的緊密合作，將博錸的創新技術引入更多醫療實驗室，推動全球精準醫療的進展。