日本傳奇球星鈴木一朗近日回到母校愛知大名電高（愛知工業大學名電中學校及高等學校），他指導棒球隊的成員，展現他輕鬆把球敲出柵欄的能力。鈴木一朗告訴日媒Full-Court說，現代棒球過於重視數據，這是「感性將要消失」的一記警鐘。

鈴木一朗是重視傳統的球員，他在2019年退役記者會提到，「2001年我來到美國，如今2019年的棒球和以前完全不同了，你不需要頭腦就可以打棒球。」一朗憂心未來的球員失去對比賽的敏銳度，職業棒壇向「數據棒球」的傾斜速度會愈來愈快。

「每個對手都有很強的能力，所以要重視你的感性，最重要是敲出安打的能力，不是等著簡單的球來出大棒，你的目標是把三壘跑者送回來。數據當然很重要，但數據以外也有很重要的東西。」

隨著近年棒球數據和電子儀器的進一步發展，更多場合的選手能力可以被呈現出來，像是在打擊方面也有選手的巧打、重擊、出棒速度等各項新數據。一朗認為有些能力始終無法數據化，但是這些珍貴的選手特質會愈來愈被現代棒球忽視。

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