立法院內政委員會21日排審《國土計畫法》修正草案，也傳出明年未提交的縣市暫緩上路，而提交的縣市則如期上路，對此，民進黨立委20日臨時開記者會呼籲，《國土計畫法》展延、溝通、再上路，民進黨立委許智傑表示，國土計畫實施要一致，否則標準更亂，國土計畫要同步，全國實施要一致，規劃標準不周全，希望國土計畫展延，未來發展更健全。

民進黨立委陳冠廷指出，許多民眾對國土計畫法都有疑慮，希望化解疑慮前先暫緩實施，可以充分說明未來國土計劃藍圖是什麼，還有縣市還沒提供，希望國土計畫能夠適當延期，才能回應民眾的心聲。

民進黨立委陳俊宇提到，希望透過更好的解釋，讓所有土地所有權人能夠解惑，全國一致性統一施行，不要分開施行，這會導致未來國家制度會有落差，對於暫緩實施項目應該納入，讓民眾相關疑慮解除，可以再來實施國土計畫法。

不過，民團認為，「國土計畫」預計明年5月正式上路，但立法院內政委員會卻排定21日審查《國土計畫法》，意圖將國土功能分區圖公告作業期程「再次」延後至少2年。

民團表示，截至今天為止，全台22個直轄市、縣市，已有將近3分之2將國土功能分區圖已函報內政部審議，國土計畫如期上路根本不成問題，國土永續發展秩序的逐步落實不應被少數縣市延宕，少數縣市的延宕更不應該成為部份立委齊聲帶頭踐踏立法的理由。

針對國土計畫法是否會全國一致上路，內政部次長董建宏未正面回應僅表示，我們會持續溝通，未提交的縣市也都承諾在今年底會提交國土功能分區圖。