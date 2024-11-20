「2024華特迪士尼亞太內容發布會」今（20日）起連續2天在新加坡濱海灣金沙酒店舉行，帶領觀眾搶先一睹即將登場的全新電影與串流影視作品，首日即驚喜不斷，不只有漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）線上參與這場盛會，接棒克里斯伊凡（Chris Evans）成為新一任「美國隊長」的安東尼麥基（Anthony Mackie）也親臨活動現場，宣傳將於明年2月12日在台上映的《美國隊長：無畏新世界》。

安東尼麥基首度在漫威宇宙亮相是在《美國隊長2：酷寒戰士》，是「美國隊長」史蒂夫羅傑斯（羅傑斯隊長）的好夥伴，飾演「獵鷹」一角 ，現在將以全新的美國隊長身份登場，他回憶道：「當時我在克里斯家中看橄欖球賽時，他問我有沒有看過《復仇者聯盟：終局之戰》劇本，然後給我看了最後2場戲（指把象徵精神的盾牌交給獵鷹那場），我看完後非常激動了，整個人都跳了起來。」並繼續表示：「我很高興，是前所未有的感受，我參與漫威已經10年了，山姆威爾遜（Sam Wilson）在遇到史蒂夫後成為隊友，加入復仇者聯盟，看到他一路成長、進化，最終成為美國隊長，肩負的責任愈來愈大，這段旅程非常了不起。」

安東尼麥基分享拍攝《美國隊長：無畏新世界》趣事。（迪士尼提供）

安東尼接著補充：「山姆解決問題時更多依靠智慧而非武力，同時也是個像朋友般親切的角色。」並稱這次在《美國隊長：無畏新世界》踹扁了很多人，搞笑直呼「所以我現在看到屁股就想踢」，並透露「還有來自瓦干達，升級為更強大更敏捷的新戰袍，可以踢得更用力、飛得更快」，接著他自己最喜愛的漫威英雄角色是浩克，但很好奇為何他的短褲都不會破。漫威影業總裁凱文費吉也表達了自己對新任美國隊長的期待，「《美國隊長：無畏新世界》是部非常真實且生動的動作電影，美國隊長將與紅浩克對抗，安東尼麥基的演出相當精彩。」

此外，盧卡斯影業部分，目前如火如荼進行製作中的《曼達洛人與古古》（暫譯，The Mandalorian ＆ Grogu）預計2026年5月上映，除了導演法夫洛和製作人戴夫費羅尼的問候影片，還有精選片段搶先看；將於下月3日Disney＋上線的《星際大戰：骨幹小隊》，男主角裘德洛（Jude Law）也開心透過影片向大家打招呼；驚悚劇集《安道爾》第二季將於明年4月23日在Disney＋上線，現場也釋出了精選片段。

漫威影業總裁凱文費吉透過視訊參與盛會。（迪士尼提供）

漫威部分還有《驚奇4超人： 第一步》介紹漫威的第一家庭「驚奇先生」李德理查斯（佩德羅帕斯卡飾）、「隱形女」蘇史東（凡妮莎寇比飾）、「霹靂火」強尼史東（喬瑟夫昆恩飾）和「石頭人」班格林姆（艾邦摩斯貝克許飾），將於明年7月23日上映；由新一代「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）領軍的《雷霆特攻隊＊》，與其他在漫威電影宇宙中最不被期待的一群「類」反派成員組成團隊、聯手出擊，將於明年4月30日上映。

以及2部動畫《無限可能：假如…？》第三季將於12月22日在Disney＋上線，《蜘蛛人：你的友好鄰居》將於明年1月29日上線。2部影集，包括明年3月4日上線的《夜魔俠：重生》，飾演男主角「夜魔俠」的查理考克斯（Charlie Cox）等人和「金霸王」文森唐諾佛利歐（Vincent D Onofrio）都回歸演出；以《黑豹2：瓦干達萬歲》發生事件為背景的《鋼鐵心》將於明年6月24日上線。