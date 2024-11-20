財政部關務署台北關去年10月查驗2只自美國舊金山進口、品名為沙發的國際郵包，發現沙發內夾藏30包、17公斤的大麻，由保安警察第三總隊及刑事局國際刑警科共組專案小組，報請台北地檢署檢察官游欣樺指揮偵辦，專案小組查獲接貨的陳嫌後，台北關再查獲3只自美國舊金山進口國際郵包，夾藏60包、33公斤的大麻，總計查獲51公斤、市價逾1億元。
專案小組在北市、新北、桃園等地，陸續拘提7名運毒車手，向上溯源鎖定主嫌為竹聯幫明仁會30歲鍾姓男子，鍾嫌家境不錯，是高爾夫教練，以學生簽證滯留在美國洛杉磯，在美國以低價購買大麻，再走私闖關回台高價販售，檢方對鍾嫌發布通緝。
刑事局國際刑警科與美國執法機關情資交流，歷經多次協調，美方同意由駐美西警察聯絡官及國際刑警科偵一隊幹員，前天晚上11點在洛杉磯共同查獲鍾嫌到案，美方將鍾嫌驅逐出境，在洛杉磯機場與刑事局交接人犯後，於今（20）日上午押解回台，依組織、毒品等罪嫌移送北檢偵辦。
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