一名外國男子吊掛在一輛行駛中的小貨車後方，男子用雙手攀附在車後，還不斷拍打車頂。

近日，台北市中山區出現一名外國男子，竟吊掛在一輛行駛中的小貨車後方，男子用雙手攀附在車後，還不斷拍打車頂，最後不慎踩空，整個人跌落在路中，差點被後方車輛輾過，所幸後車急時閃過。危險畫面被拍下PO網，有人認為該男子的行為像電影情節，笑稱「是成龍嗎？」警方對此則指出，男子的行為已觸法。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享一段行車紀錄器畫面，寫下「到底為啥會有一個外國人趴在發財車上？」17日深夜11時34分，一名騎士行經台北市中山區濱江街，一輛小貨車行駛在前方，騎士仔細一看，發現竟有名外國男子吊掛在貨車後方，外國男沒有講話，只用雙手攀附在後並不斷拍打貨車車頂，男子最後不慎踩空，整個人墜落在地上翻滾，差點遭後方來車輾過，驚險畫面被騎士全拍下。

影片一出，不少網友指出該情況類似電影情節，紛紛留言「警察故事番外篇」、「沒想到可以看到中國古拳法的訓練過程」、「是成龍嗎？」、「在拍A計畫」、「他在用貨車訓練大法」。

警方對此表示，該時段未有相關報案或檢舉，片中該行為人已觸犯道路交通管理處罰條例第81條，在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新台幣500元罰鍰；後續警方將聯繫貨車車主說明，若有車廂以外載客情形，可處新台幣3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。