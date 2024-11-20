前警政署長張四良昨（19日）凌晨辭世，享年83歲，前一晚，他還坐著輪椅和昔日部屬及好友餐敘，席間大夥還拱著他唱警界代表歌曲「你是我的兄弟」，未料第二天就安詳離世，讓當天在場部屬極度震驚。

為何在餐敘中大家會拱著他唱這首歌，實際是有其背景原因。因為當年內政部長黃主文力挺他接任刑事局長時，因總統府勢力介入，讓張四良敗下陣來，張四良感念黃主文力挺，因此黃推出「你是我的兄弟」歌曲時，張四良四處出力，讓這首歌曲發揚光大。

綽號「四兩」的張四良，向來人緣好、酒量好、反應快，尤其高爾夫球更打得好。而張四良和侯友宜的關係更是密切，他在台北市警局副局長任內，主管刑事業務，當年陳水扁市長下令重新偵查林義雄住宅血案，張四良就是專案小組召集人，侯友宜負責執行，經常向陳水扁作專案報告，因此兩人與扁的互動就此加深。

刑事出身的他向來不拘小節，在航警局正副局長任內，對於中央政府官員和民意代表、政商人士的送往迎來絕對做得盡善盡美，服務周到，且一定給予最佳禮遇，此舉讓相關人士窩心不已。

也因此在航警局任內與長榮集團打下良好的關係，最後更是獲得張榮發向陳水扁力薦，坐上警政署長寶座。