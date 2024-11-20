2014年摘下大陸「金雞百花獎」影后的何璦芸，出道超過30年，演藝顛峰之際，以為遇到真命天子，不顧家人反對遠嫁馬祖。沒想到前夫陳靖騰多次外遇、敗光家產，甚至違法吸金超過百億，至今仍被通緝下落不明。何璦芸接受《中時新聞網》訪問分享婚姻坎坷人生，淚崩喊話前夫。

獨/前渣夫「詐欺百億」遭通緝下落不明！影后淚崩：很想見你

和前夫離婚27年，何璦芸獨自拉把兒子長大，「前陣子試圖多種方法尋找前夫未果，甚至還被封鎖，畢竟他是孩子的爸，人總是有感情的」。

何璦芸演藝顛峰之際，不顧家人反對遠嫁馬祖。（何璦芸提供）

如今，挺過前夫外遇、結束7年荒唐婚姻，何璦芸淚崩表示，「時隔多年，只想知道前夫過得好嗎？很想見你一面，孩子長大了，還說，『爸爸落魄也願意養』，如果找不到你沒關係，我會把人生過得精采」。

何璦芸(圖中紅衣者)把歡笑帶給觀眾，悲傷卻留給自己。（記者王紹羽拍攝）

事實上，何璦芸1986年出道拍完《唐山過台灣》打開星路，後來又參與多部電視戲劇、電影等，其中以名導侯孝賢執導的《悲情城市》最有名。而何璦芸至今非常後悔沒去大陸親領「金雞百花獎」，失去在當地發展機會，但她給自己設立演藝目標再獲一座金鐘、金馬獎。

何璦芸演藝目標再拿金鐘、金馬獎。(記者游定剛拍攝)