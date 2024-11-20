鴻海此次使用的NVIDIA Taipei-1為排名全球第38名的AI超級電腦，搭載64台NVIDIA DGX H100系統，透過NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網路架構串連，採用64 NVIDIA OVX系統，搭載256個NVIDIA L40 GPUs，每個GPU可提供超過一個PetaFLOP的AI性能。

NVIDIA Taipei-1專為數位孿生、工業元宇宙及大型數據分析場景設計，平台的高性能可支援鴻海進行巨量數據處理，並運用於智慧醫院內的護理協作機器人場域模擬、及數位孿生醫療輔助診斷分析的深度學習訓練等應用場景。

展望後市，鴻海將持續聚焦於CoDoctor AI生態系與護理協作機器人的設計開發，基於巨量醫學模型（LMM）的架構成為顯著優勢，並致力於多模態數據研究與模型開發的設計應用，以推動精準健康與預防醫學及護理協作領域進展。

鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄表示，非常榮幸能通過大A+計畫，借助NVIDIA Taipei-1超級電腦強大的算力優勢，與合作夥伴共同推動全球產業數位化轉型，推動智慧醫療落地應用，希望能為辛苦付出的醫護人員們分憂解勞、事半功倍。