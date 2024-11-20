小男孩樂團為Netflix影集《影后》量身打造片尾曲〈Hey Girl〉及插曲〈我想要擁有你〉，讓人記憶點十足、一聽朗朗上口。小男孩樂團表示，當時收到嚴藝文導演和丁長鈺製作人的邀請時非常激動，團長昌哥直呼：「知道演員們都是一線實力派紅星， 就發誓傾盡洪荒之力，也要做到最完美，謝謝導演的賞識！」有趣的是，小男孩樂團在劇中更驚喜客串婚禮樂團，回憶當時拍片過程，吉他手漢斯直呼「影后」謝盈萱有股震攝的力量，笑喊：「我超緊張！」

《影后》片尾曲〈Hey Girl〉MV上線後火速登上音樂排行發燒榜前三外，音源在短短五天內得三冠王，衝KKBOX即時榜、華語新歌日榜和華語單曲日榜冠軍。聊到創作靈感，小男孩樂團在看完《影后》後相當有感，前後寫了6種不同版本的Demo提供給劇組，米非分享：「人生不免會遇到挫敗，但即便跌倒也要跌得漂亮！」從20歲開始追夢的阿中同感表示：「從打擊中學會找到自身優勢和價值，跟劇中相同的是，我們都需要機會跟舞台。」

小男孩樂團成員(左起)漢斯、米非、昌哥、阿中。（滾石唱片提供）

小男孩樂團也分享保持正向的小撇步，米非和漢斯都是藉由音樂將情緒轉為旋律，斜槓擔任廣告集團CEO的昌哥則透露，和團員相聚寫歌、演出就是他的能量來源：「在不同專業身份切換，左右腦的交替，就是我平衡且能維持正面思考的秘訣。」阿中則是推薦「放心假」讓自己爽快：「先去吃一週的美食，然後再找哥們吃第二輪。先處理心情再好好看待事情，給自己一個緩衝地帶再走下一步。」

此外，聊到這次客串《影后》婚禮樂團，米非回憶最印象深刻的是周凡(楊謹華飾)搶她麥克風的橋段：「當時覺得不在演戲，她們演的太真實了！」阿中也說：「當時導演要我和周凡有搞笑互動，可以邊演邊做自己很開心。」才追完謝盈萱另部作品的漢斯，則在親眼看到影后現場演出後忍不住誇讚「太厲害」，還透露對方自帶強大氣場，「看到老師走過來感覺隨時會被『點名』好緊張！」因工作忙碌而無緣拍攝的昌哥感嘆道：「沒辦法一睹影后們飆戲很可惜！真的是近年最遺憾的事情之一。」