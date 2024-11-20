世界棒球12強分組賽近日在台舉行，中華隊順利殺進4強複賽，已啟程赴日。國民黨立委洪孟楷指出，許多日本、韓國、澳洲等球迷來台應援，但交通部沒把握這次吸引國際觀光客機會，連來自參賽國的旅客數都沒統計，建議明年還有WBC世界棒球經典賽資格賽，這類國際大型賽事應納入宣傳亮點。交通部長陳世凱允諾，觀光署應在參賽國宣傳加強吸客。

洪孟楷今在立法院交通委員會詢問，上周12強分組賽在大巨蛋舉辦，交通部有無統計來自韓國、日本、澳洲、古巴及多明尼加等，有增加多少觀光客？陳世凱回應，現在沒有統計數字。

洪孟楷說，中華隊前進東京，有許多球迷想去加油，代表這次很能推動，讓世界看到主辦國家觀光亮點的機會，觀察過去像演唱會經濟，新加坡邀請大咖歌手來帶動城市經濟，這次12強賽在台舉行，照理說台灣應把握機會，吸引國際球迷來台灣為自家球隊應援，也順道來觀光，結果交通部卻沒統計，代表分組賽結束後，觀光面沒想過這是好的契機，是否有點可惜。

陳世凱說，這絕對是個很好的契機，在球場看到各國加油團隊都有來，確實有觀光效益。

洪孟楷建議，明年2月WBC世界棒球經典賽資格賽將在大巨蛋登場，西班牙、尼加拉瓜及南非代表隊會來台比賽，明年還有雙北世壯運，或是未來還有其他大型國際賽事要在台舉行，拜託請觀光同仁納入宣傳亮點，運動賽事不是只是棒協、教育部、體育署或中華職棒的事，其實可以納入宣傳包裝的機會非常多。

陳世凱回應，這建議很好，未來針對有吸客能力的國際賽事，觀光署都應要主動在各參賽國宣傳，吸引更多旅客來台，對台灣觀光有幫助。